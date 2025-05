Sorpresa geometri Si dimette Giorgetti Al suo posto Botteghi prima donna presidente

Michela Botteghi, una geometra alla guida del Collegio della provincia di Rimini. Non era mai accaduto nella storia dell’organismo che raccoglia gli scritti al collegio dei geometri e geometri laureati della provincia di Rimini. Per altro il Collegio arrivava da una guida consolidata negli ultimi con il precedente presidente, Massimo Giorgetti, presenza importante nelle attività dell’organismo. Un percorso decennale quello dell’ormai ex guida dei geometri, il quale durante il suo mandato ha lavorato anche per la costituzione della Rete delle professioni tecniche che ha visto una progressiva e costante collaborazione tra le professioni tecniche, con gli Ordini di ingegneri, periti e architetti. "Durante la sua presidenza - precisano dal Collegio -, Giorgetti ha promosso formazione, innovazione e collaborazione con le istituzioni locali e nazionali. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sorpresa geometri. Si dimette Giorgetti. Al suo posto Botteghi prima donna presidente

