Soppressa la fermata della linea Trenord S-13 Raccolte 775 firme la questione in Regione

lineaTrenord S-13, ecco le risposte di Regione Lombardia a seguito della soppressione dellafermata novatese. Per questo sono state Raccolte 775 firme di cittadini novatesi per il ripristino dellafermata e c’è stata un’interrogazione presentata dal gruppo del Pd in Consiglio regionale per chiedere all’assessore lombardo ai Trasporti il perché dei tagli e cosa ci si possa aspettare per il futuro. La risposta è arrivata."Il taglio sarebbe servito, fanno sapere dalla Giunta regionale, ad alleggerire le tratte gravemente sovraccariche, per garantire un miglioramento del servizio. Inutile dire che questo miglioramento gli utenti non l’hanno visto: ritardi e cancellazioni da e per Novate si susseguono con gli stessi ritmi di prima. Non si esclude un ripristino delle fermate tagliate, verosimilmente quando sarà conclusa la realizzazione dei nuovi 4 binari allo snodo di Milano Bovisa. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Soppressa la fermata della linea Trenord S-13. Raccolte 775 firme, la questione in Regione

