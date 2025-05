Sold out anche a Malta Gigi D’Alessio fa en plein in Europa

Tempo di lettura: 2 minuti“Ciao Malta. Per me questa isola è un’altra parte dell’Italia e l’Italia è una parte di Malta. Qui mi sento a casa. A presto”. GigiD’Alessio ha chiuso così ieri sera a Malta quasi tre ore di concerto organizzato nello stadio bomboniera del viaggio barocco di Asciacco, al centro dell’isola. Altro Sold out che ha messo il sigillo finale sul tour europeo in cui il musicista napoletano ha presentato dal vivo, oltre ai suoi grandi classici di 30 anni di carriera, la scaletta dell’album Fra del 2024, caratterizzato dai tanti duetti, da Geolier e Elodie ed Alessandra Amoroso (vituali, nei concerti live europei) che caratterizzano l’album. Quella di Malta è stata l’ottava tappa a partire dal 20 marzo a Lussemburgo, per poi continuare a collezionare un tutto esaurito dopo l’altro a Bruxelles, Liegi, Zurigo, Lugano, due serate consecutive a Tirana (28 e 29 aprile) ed ancora ieri sera a Malta. 🔗Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sold out anche a Malta, Gigi D’Alessio fa en plein in Europa

