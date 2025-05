Softball | anche Macerata pareggia in Serie A1! Le marchigiane si dividono la posta con Rovigo

Adesso è ufficiale. Soltanto Pianoro ha siglato una doppia vittoria nel weekend dedicato alla Serie A1 2025 di Softball. Dopo la sfilza di pareggi messi a referto ieri, con l’unica eccezione delle bolognesi, vincitrici totali contro la Old Parma, ancheMacerata non è andata oltre l’1-1 sul campo di Rovigo, piatto unico di questa domenica.In gara-1 ad avere la meglio è stata la formazione marchigiana, autrice di una prestazione a senso unico, terminata con il sonoro risultato di 8-0, merito dei due sigilli messi a referto nella seconda ripresa e soprattutto per via di un significativo big inning da sei punti, tutti timbrati al quarto turno.Più equilibrata la disputa in gara-2, contrassegnata da un bel pitching-duel orchestrato da Yamerky Guevara e Elizabeth Avery, in cui ad uscrine vincitrice è stata la prima lanciatrice citata, la quale ha permesso alla formazione veneta di ripristinare gli equilibri segnando il 2-1 definitivo. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Softball: anche Macerata pareggia in Serie A1! Le marchigiane si dividono la posta con Rovigo

