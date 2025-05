Sinner torna in campo a Roma l’orario della sfida con De Jong

(Adnkronos) – Jannik Sinner è pronto a tornare in campo agli Internazionali d'Italia 2025. Oggi, domenica 11 maggio, il tennista azzurro ha scoperto l'orario del prossimo match al Masters 1000 di Roma, valido per il terzo turno, contro Jesper de Jong, numero 93 del mondo. All'esordio, in un Centrale sold out e colorato d'arancione per . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

Sinner torna in campo, vittoria ed emozioni a Roma - ROMA (ITALPRESS) – Jannik Sinner non sbaglia. Al rientro in campo 104 giorni dopo lo stop legato alla vicenda Clostebol, il numero 1 del mondo batte una buona versione di Mariano Navone: 6-3 6-4 il punteggio in favore del tre volte campione Slam che, nonostante qualche difficoltà al servizio nel secondo set, è riuscito ad evitare di allungare ulteriormente il match, chiuso in un’ora e 38 minuti.Al terzo turno ci sarà Jesper de Jong, che ha dominato il favorito Alejandro Davidovich Fokina con il punteggio di 6-0 6-2. 🔗Leggi su ildenaro.it

