Sinner supera Navone agli Internazionali d’Italia incantando Rai2 e Sky Sport

Jannik Sinner ha fatto il suo ritorno agliInternazionalid’Italia, regalando agli appassionati una prestazione che ha lasciato il segno. Durante il match del secondo turno del prestigioso Masters 1000 di Roma, il talento italiano ha saputo imporsi contro Mariano Navone, confermandosi protagonista non solo sul campo, ma anche su schermo televisivo. La sfida, disputata . L'articolo SinnersuperaNavoneagliInternazionalid’Italia, incantandoRai2 e Sky Sport è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Sinner supera Navone agli Internazionali d’Italia, incantando Rai2 e Sky Sport

Sinner, ritorno col botto... anche in tv: Jannik supera il 14 % di share - Jannik Sinner torna in campo agli Internazionali d'Italia, vince il match contro Mariano Navone e fa subito boom anche in televisione. La partita del secondo turno del Masters 1000 capitolino, in ... 🔗msn.com

Jannik Sinner rientra con una vittoria: 6-3 6-4 all'argentino Navone, è al 3° turno agli Internazionali d'Italia. Sfiderà de Jong - TENNIS, MASTERS ROMA - 104 giorni dopo l'ultima partita ufficiale, Jannik Sinner riparte da dove aveva lasciato in Australia: con una vittoria. Battuto Navone ... 🔗eurosport.it

Sinner e quell'esultanza dopo la vittoria con Navone: un messaggio agli amici, cosa c'è dietro - Il gesto fatto da Jannik al termine del suo debutto al Centrale non è passato inosservato: sui social compare la stessa emoticon nei messaggi tra lui, Giovinazzi e Ciccone ... 🔗msn.com