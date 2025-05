Sinner scendo in campo per vincere non sarò una comparsa | chi lo sfida

Jesper de Jong, giovane talento olandese e attualmente numero 93 del ranking ATP, si prepara ad affrontare il n. 1 del mondo, l'italiano Jannik Sinner, nel terzo turno degli Internazionali d'Italia 2025. Con determinazione, de Jong afferma:

"Scenderò in campo per vincere, non soltanto per godermi il momento": a dirlo l'olandese Jesper de Jong, n.93 del ranking, che nel terzo turno degli Internazionali d'Italia 2025 affronterà il numero uno del mondo, l'italiano Jannik Sinner. "Ovviamente, cercherò di divertirmi, ma sarò lì dimostrando di avere voglia di vincere - ha detto ai microfoni di SkySport -. Questo è il mio obiettivo principale. Voglio dimostrare a Jannik e ai suoi tifosi che non sono qui per essere una comparsa. Può succedere che mi batterà nettamente perché è il n.1 del mondo, ma io scenderò in campo per vincere". I due si erano sfidati già al 2° turno degli Australian Open 2024. E in quell'occasione Jannik si impose contro l'avversario in maniera piuttosto netta. E a tal proposito de Jong ha detto: "Mi ero appena qualificato per il mio primo Slam.

