Sinner e Alcaraz ad un passo dall’essere testa di serie n 1 e n 2 al Roland Garros | cosa serve a Roma per l’ufficializzazione

Le attese per il Roland Garros 2025 si intensificano, con le 32 teste di serie in procinto di essere definite lunedì 19 maggio, dopo gli Internazionali d’Italia. Jannik Sinner, già sicuro del primo posto, guida la classifica, mentre la sfida per il secondo posto si infiamma tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e il tedesco Alexander Zverev. Chi conquisterà la piazza d’onore a Parigi?

Le 32 teste di serie del RolandGarros 2025 di tennis verranno stabilite con il ranking che verrà rilasciato lunedì 19 maggio, al termine degli Internazionali d’Italia: Jannik Sinner è già certo di arrivare da numero 1 a Parigi, mentre lo spagnolo Carlos Alcaraz ed il tedesco Alexander Zverev si stanno contendendo il numero 2.Chi arriverà alla piazza d’onore in classifica a Parigi, con il torneo che scatterà domenica 25 giugno, sarà anche il numero 2 del seeding, ed avrà la certezza di evitare Sinner fino alla finale, mentre chi sarà accreditato della testa di serie numero 3 rischia di incontrare l’azzurro in semifinale.Nel ranking ATP live, con Sinner saldamente primo a quota 9780, Alcaraz è salito al secondo posto a quota 7900, mentre Zverev è terzo con 7185: il teutonico per restare secondo nel ranking ATP di lunedì 19 maggio dovrà vincere di nuovo a Roma e sperare che l’iberico non arrivi in semifinale. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sinner e Alcaraz ad un passo dall’essere testa di serie n.1 e n.2 al Roland Garros: cosa serve a Roma per l’ufficializzazione

