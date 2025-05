Sinner contro De Jong | dove vedere l' incontro in tv e in streaming

Lunedì 12 maggio Jannik Sinner scenderà sul Campo Centrale del Foro Italico per il terzo turno degli Internazionali BNL d'Italia. L'altoatesino per raggiungere gli ottavi di finale dovrà superare l'olandese Jesper De Jong. Sinner batte Navone"Proverà a rovinargli un pò il rietro" -. 🔗Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Sinner contro De Jong: dove vedere l'incontro in tv e in streaming

