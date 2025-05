Sinistra ridotta a sperare che scoppi la rissa Trump-Prevost

Nel mondo della politica, il mestiere dell'opposizione si distingue per la sua intrinseca tensione tra confronto e costruzione. Tuttavia, limitarsi a una contrapposizione costante può ridurre le possibilità di progresso e innovazione. Come una squadra di calcio bloccata nella convinzione di inferiorità, il rischio è di non riuscire a formulare proposte costruttive, compromettere il dibattito e perdere di vista l'obiettivo principale: il bene comune.

Il mestiere dell’opposizione è – per definizione – quello di opporsi, questo è chiaro a tutti. Ma si può vivere di sola contrapposizione frontale? Si può restare intrappolati, anche mentalmente, in una perenne pars destruens senza mai uno straccio di approccio construens? Il rischio è quello di assomigliare a una squadra di calcio talmente convinta della propria inferiorità fisica, tecnica e tattica, da poter sperare solo – alla vigilia del match – in una raffica di infortuni nello spogliatoio avversario, e poi – a partita iniziata – in qualche spettacolare autogol dell’altra squadra. In assenza di queste circostanze eccezionali, la partita appare già persa prim’ancora del fischio iniziale dell’arbitro.Ecco: con rispetto parlando, sembra questa – ormai regolarmente – la condizione psicopolitica della Sinistra e delle sue appendici mediatiche. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Sinistra, ridotta a sperare che scoppi la rissa Trump-Prevost

Sceneggiata "cacio e pepe" di Gassman e moglie contro Trump: com'è ridotta la sinistra - Eccoli gli antiTrump de' noantri. Firmano autografi, gli piace piacere, e sono tanto tanto alla moda. Bravi nel loro mestiere, ne prendessero mai una quando si azzardano a cimentarsi con la politica. Adesso ce l'hanno col presidente americano. Donald Trump spezza le convenzioni e le (loro) convinzioni. L'altra settimana ce lo ha fatto capire anche Massimo Gramellini, che malediva le stars americane per non aver fatto nulla di concreto contro il tycoon. 🔗Leggi su liberoquotidiano.it

I pacifisti, i pro Kiev e i dem. La piazza Babele a sinistra - Alla manifestazione lanciata da Repubblica anche cantanti e attori. Ma quella che va in scena è la confusione totale dell'opposizione 🔗Leggi su ilgiornale.it

Femminicidi, Vietri (FdI): "Contro Nordio polemiche dalla solita sinistra per alzare polveroni" - Quando la sinistra non ha niente da dire cerca sempre di strumentalizzare, a proprio comodo, qualsiasi frase sia pronunciata da esponenti del Governo Meloni. Oggi è toccato al Ministro della Giustizia Carlo Nordio”. Lo dichiara la deputata salernitana Imma Vietri, capogruppo di Fratelli d’Italia... 🔗Leggi su salernotoday.it

