Sinistra fulminata sulla via di Leone Serra | Credo nel Papa perché

Da Fabio Fazio a Che tempo che fa va in onda il consueto "editoriale" di Michele Serra , firma di Repubblica e idolo della Sinistra più engagé. Nella puntata di domenica 11 maggio del programma sul Nove, il giornalista critica l'ipocrisia di chi ha parlato a profusione dell'elezione di Robert Francis Prevost divenuto Papa con il nome di Leone XIV. Naturalmente, dedica il suo intervento proprio al nuovo Pontefice. "Ormai siamo una società quasi del tutto secolarizzata. Non è l'angelo di Dio che veglia su di noi, è l'algoritmo. Lo Spirito Santo ha cambiato ragione sociale, adesso si chiama Intelligenza Artificiale. I centri commerciali sono molto più affollati delle chiese, ci si rivolge ad Amazon molto più spesso di quanto ci si rivolga a Dio. E in questo quadro, devo dire che tutto questo papismo mi è sembrato un tantino ipocrita.

La sinistra sequestra il Papa: Leone XIV strattonato "come Bergoglio" - Papa Leone XIV non ha fatto nemmeno in tempo a indossarla, che già la sinistra lo tira perla mozzetta, nel tentativo disperato di farlo passare per la fotocopia - possibilmente un po' sbiadita - del suo predecessore, Francesco. Ai commentatori dem, ancora in lacrime per la bocciatura dell'assai più gradito cardinale di Bologna Matteo Zuppi, non resta che provare a rifarsi sul nuovo Pontefice che, carica a parte, nelle sue prime parole e nei suoi primi gesti sembra aver inaugurato un regno assai diverso da quello di Bergoglio.