Sindaco ' esplosioni e Kiev attivata difesa aerea'

Le forze russe hanno lanciato questa mattina un attacco con droni su Kiev , poche ore dopo la fine della 'tregua' di 72 ore dichiarata dal presidente Vladimir Putin, e la difesa aerea ucraina è stata attivata : lo ha reso noto il Sindaco della capitale, Vitaliy Klitschko. come riporta Rbc-Ucraina. "Le forze di difesa aerea sono attive nella capitale. Restate nei rifugi", ha scritto Klitschko su Telegram. Successivamente, l'Amministrazione militare della città ha confermato l'attacco, precisando che la difesa aerea è impegnata alla periferia di Kiev . 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Putin propone nuovi negoziati con Kiev: possibile ripresa a Istanbul il 15 maggio - La Russia ha proposto di riprendere i negoziati con l’Ucraina a partire dal 15 maggio a Istanbul. A dichiararlo è stato Vladimir Putin in un intervento ufficiale dal Cremlino, ribadendo che Mosca "non ha mai chiuso la porta al dialogo".

Il sindaco di Kiev “Vogliamo far parte della famiglia europea” - KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – Queste le dichiarazioni del sindaco di Kyiv, Vitalij Kly?ko, durante l’incontro con la presidente del Consiglio comunale di Milano Elena Buscemi, il senatore Ivan Scalfarotto e il consigliere comunale Gianmaria Radice, avvenuto ieri al Palazzo Comunale della capitale ucraina. tvi/mca3 (fonte video: Regione Lombardia)(ITALPRESS)Unlimited News - Notizie dal mondo 🔗 Leggi su unlimitednews.it

Esplosioni a Kiev: attacco russo con droni provoca incendi in città - Diverse esplosioni sono state udite a Kiev a causa di un attacco aereo russo con droni. Le autorità cittadine hanno segnalato l'operato delle forze di difesa aerea. Lo riporta l' UNN , con riferimento all'Amministrazione Militare della Città di Kiev (KCMA). Sono in corso diversi incendi. Secondo gli ultimi dati, la caduta di detriti dei droni nemici abbattuti dalle operazioni di difesa aerea viene registrata in tre distretti della capitale: Obolonsky, Svyatoshinsky e Shevchenkivsky . 🔗Leggi su quotidiano.net