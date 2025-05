Sicurezza il Pd all’assessore | | Subito un incontro pubblico

Ha un sapore quasi secentesco il duello proposto da Anna Greco, capogruppo Pd in consiglio comunale, ad un assessore di punta della giunta, il leghista Marco Donnarumma, che lo invita "a un confronto pubblico" sulla Sicurezza. La contrapposizione tra i due schieramenti su un tema tanto sensibile finisce, dunque, per marcare una distanza profonda tra diverse filosofie e approcci ad una questione diventata oltremodo divisiva. Dopo la risposta fornita in consiglio comunale il 28 aprile alla interrogazione Pd, e l’ironia con cui Donnarumma ha bollato i relatori invitati dal Pd alla sua iniziativa pubblica sulla Sicurezza il 7 maggio, la Greco non ha mancato di esprimere il suo stupore per "la sua rancorosa reazione difronte alla nostra iniziativa"."La Sicurezza – aveva detto nella sua accusa Donnarumma dopo avere stigmatizzato la avversione del Pd ai provvedimenti presi dall’amministrazione- non può essere oggetto di strumentalizzazioni né di operazioni di immagine. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sicurezza, il Pd all’assessore:: "Subito un incontro pubblico"

Potrebbe interessarti su Zazoom: Zelensky incontra i leader europei a Kiev: focus su cessate il fuoco, sicurezza e nuove sanzioni contro Mosca - Il presidente Volodymyr Zelensky ha accolto oggi a Kiev il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il premier britannico Keir Starmer e il primo ministro polacco Donald Tusk per un vertice dedicato alla sicurezza dell'Ucraina e alla possibilità di un cessate il fuoco con la Russia.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Fabio Bottero (Pd) è il nuovo assessore di Milano (e Sala toglie la sicurezza a Granelli) - Milano ha un nuovo assessore: è Fabio Bottero, esponente del Partito democratico, già sindaco di Trezzano sul Naviglio dal 2014 al 2024. Sostituisce il dimissionario ed ex assessore alla casa Guido Bardelli, che (non indagato) ha lasciato in seguito all'inchiesta per corruzione sull'ex dirigente... 🔗Leggi su milanotoday.it

Alberi caduti e a rischio, Presutti (Pd): "Dall'assessore Orta non-risposte su sicurezza, monitoraggi, costi e consulenze" - Risposte inadeguate e in alcuni casi anche totale assenza di risposte sulla manutenzione del verde in città e in particolare, dopo l’ondata di maltempo che ha portato alla chiusura di diverse strade della zona sud per il rischio crollo alberi, sul tema “incolumità” che riguarda direttamente la... 🔗Leggi su ilpescara.it

Ponte mobile, al via i lavori. Assessore Uguccioni: “Interventi che vanno eseguiti subito per ragioni di sicurezza” - “I lavori al ponte mobile tra Cattolica e Gabicce Mare vanno fatti adesso per questioni di sicurezza, non possono essere rimandati. Gli interventi cominceranno lunedì 12 maggio”. Così l’Assessore ai lavori pubblici Alessandro Uguccioni annuncia la data di inizio cantiere sull’infrastruttura che... 🔗Leggi su riminitoday.it

Potrebbe piacerti anche questo video:

Video BARLETTA | Mennea: \ Video BARLETTA | Mennea: \

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Sarà riaperto l'accesso al mare in piazza Le Laudi, Presutti (Pd): 'Si dia seguito subito all'impegno preso'; I residenti di via Trigno e via Tronto chiedono tempi certi sulla messa in sicurezza del cantiere delle palazzine Erp; «Subito misure per la sicurezza sulla Strada Statale 100»; Arezzo, subito l'autovelox lungo la strada regionale 71. La richiesta del consigliere Pd Gallorini. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Sicurezza Mirandola, il Pd sfida la giunta: 'Facciamo confronto pubblico' - Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per qu ... 🔗lapressa.it

Mirandola, il Pd parla di sicurezza. L'assessore Lega si arrabbia, Siena: 'Quanta stizza' - 'Caduta di stile con un’uscita stizzosa e di basso livello su un argomento che invece richiederebbe competenza ed equilibrio' ... 🔗lapressa.it

Sicurezza, si alzano i toni:: "Il Pd critica e strumentalizza" - Infastidito dagli attacchi e dalla iniziativa pubblica dell’altra sera tenuta dal Pd ... L’assessore è disturbato dal fatto che qualcuno, che non sia lui e il suo leader, parli di sicurezza ... 🔗ilrestodelcarlino.it