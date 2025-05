Sicilia en Primeur | tradizione innovazione e sostenibilità nel vino siciliano

La Sicilia del vino si caratterizza per la sua resilienza e il forte legame con le tradizioni, mentre si proietta verso il futuro. Durante la XXI edizione di Sicilia en Primeur, Mariangela Cambria, presidente di Assovini Sicilia, ha evidenziato come l'associazionismo sia fondamentale per il progresso del settore vinicolo, sottolineando l'importanza della collaborazione e dell'innovazione per valorizzare le eccellenze isolane.

