Un tragico incidente ha segnato la giornata di domenica 11 maggio, quando un escursionista 63enne è morto nei pressi della Cima di Porta Bassa, in provincia di Belluno. Mentre scendeva con i suoi quattro compagni, un masso si è staccato, provocando la sua caduta in un profondo canale roccioso. I compagni, visibilmente scossi, hanno immediatamente dato l'allarme, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

Un escursionista 63enne è morto oggi, domenica 11 maggio, sotto la Cima di Porta Bassa, in provincia di Belluno, precipitando in un profondo canale roccioso. A dare l'allarme i quattro compagni che, arrivati in vetta, stavano scendendo assieme a lui.Il masso si stacca: gli amici assistono. 🔗Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Si stacca un masso in montagna: escursionista cade nel vuoto e muore davanti ai suoi amici

