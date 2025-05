Si stacca un masso hiker cade e muore

Tragedia in montagna: un escursionista di 63 anni ha perso la vita precipitando in un canale roccioso durante un'escursione sotto la Cima di Porta Bassa, in provincia di Belluno. I suoi compagni, che hanno assistito alla scena da vicino, hanno dato l'allarme non appena hanno visto l'uomo cadere dopo il distacco di un masso, ma i soccorsi non sono riusciti a salvarlo.

21.40 Un escursionista 63enne è morto sotto la Cima di Porta Bassa (Belluno) precipitando in un profondo canale roccioso. A dare l'allarme i quattro compagni arrivati in vetta, poi in discesa assieme a lui. Lo hanno visto perdere l'equilibrio,dopo il distacco di un masso su cui si stava tenendo, e cadere nel vuoto, senza poter fare nulla. I soccorsi hanno trovato l'uomo a una sessantina di metri più in basso, in un canale incassato. 🔗Leggi su Servizitelevideo.rai.it

