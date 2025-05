Si ferma per mettere benzina e scoppia l'incendio? Tragedia al distributore di carburante, morta una donna - Tragedia, in mattinata, al distributore di carburante Lukoil, lungo la strada provinciale che collega Aragona Caldare con Favara. Il cadavere carbonizzato di una donna è stato ritrovato accanto alla sua Fiat Punto completamente avvolta dalle fiamme. Verosimilmente - ma tutto è ancora in fase... 🔗 Leggi su agrigentonotizie.it

Luigi si ferma a fare benzina e viene ucciso sotto gli occhi dei passanti: l’orrore all’improvviso - Si era fermato con la sua auto per fare rifornimento, un gesto apparentemente banale che ogni giorno viene compiuto da milioni di persone in ogni angolo del mondo. All’improvviso, però, l’orrore: una pistola ha esploso colpi che non gli hanno lasciato scampo, freddandolo sotto gli occhi dei passanti.Un commerciante di Formia, Luigi Magrino, è stato ucciso così questa mattina a Mondragone in un agguato. 🔗Leggi su thesocialpost.it