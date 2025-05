Si attende l’esito dell' autopsia su Zoe Anne Fissati i funerali

Ora non resta altro che attendere per scoprire la verità su cosa abbia causato la morte di Zoe Anne Guaitivic e del suo bambino, Otis, che avrebbe dovuto nascere tra poche settimane. Il 9 maggio scorso, l’autopsia eseguita presso l’ospedale Santa Chiara ha cercato di svelare i misteri di questa tragica vicenda, lasciando famigliari e amici in un’attesa carica di angoscia e domande.

Ora non resta altro che attendere per sapere che cosa, davvero, ha ucciso Zoe Anne Guaitivic e il piccolo – Otis sarebbe stato il nome che avrebbe portato – che aveva in grembo, trovandosi al sesto mese di gravidanza.Lo scorso 9 maggio, infatti, è stata fatta l'autopsia al Santa Chiara, lo.

