Sfregiata da un uomo al bar Dopo tre anni lo accoltella

Tre anni passati a convivere con una cicatrice sul volto che ogni giorno le ricordava ciò che aveva passato. E quando ha rivisto l’uomo che le aveva provocato quello sfregio ha messo mano al coltello e lo ha ferito. Sulla faccia. Poi sono arrivati i carabinieri e l’hanno portata via. È successo a Montanaro, paese di cinquemila abitanti della provincia di Torino. Non è, come ha voluto subito precisare il procuratore generale del Piemonte, Lucia Musti, un caso di ‘Codice Rosso’ perché fra i due non ci sono mai stati rapporti "di tipo sentimentale o affettivo o familiare". Il magistrato, invece, parla di "conflittualità accidentale". Lei ha 31 anni, lui 71.Un giorno del 2022, frequentando lo stesso bar, litigarono per un nonnulla, una sciocchezza insignificante. Ma l’uomo le scagliò un bicchiere contro il viso sfregiandola per sempre. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sfregiata da un uomo al bar. Dopo tre anni lo accoltella

