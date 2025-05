Sfida alla malattia | È solo un elemento della mia anima

"La vita non è la sceneggiatura scritta dal nostro codice genetico". Anche se il Dna ci mette della sua e fa di tutto per tracciare la rotta. Ma la vita è altro, la vita è come l’acqua, "insegnata dalla sete". Acqua e sete, opposti che convivono. Come la casa e il mondo. Il cuore e la mente. Essere amati ed essere abbandonati. Sono i nostri opposti che ci fanno unici. Silvia Ferretti ha 54 anni, lavora come insegnante nell’Istituto comprensivo Manzoni a Reggio Emilia. Mamma di 5 figli, moglie di Gianluca, e ancora mamma di altri bimbi in affido. "A quarant’anni – scrive – mi hanno diagnosticato una malattia progressiva e inarrestabile: il Parkinson. Ho deciso di ignorarla, ma col tempo si faceva sempre più invadente. Allora ho deciso di guardarla in faccia, anzi le ho dato la parola e le ho chiesto di raccontare la mia storia". 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sfida alla malattia: "È solo un elemento della mia anima"

