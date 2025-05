Sette semafori sulle strade statali L’appello del vicesindaco al governo

È tornato percorribile il collegamento tra Pistoia e Modena dopo la riapertura della Statale 66, dove l’Anas ha risolto l’ennesima emergenza, con due frane in pochi giorni. Alla situazione delle strade, si rivolge l’accorato appello di Giacomo Buonomini, vicesindaco del più popoloso Comune della Montagna pistoiese, quello di San Marcello Piteglio. Dopo aver premesso che sarebbe stato "volutamente polemico", però in rappresentanza dei bisogni del territorio, Buonomini scrive una impietosa descrizione dello stato delle cose. "E’ stata riaperta la Statale 66 e la viabilità da e verso la Montagna Pistoiese, per Lucca, Modena e Pistoia, è tornata praticabile. Come sempre, grazie a chi sta lavorando, ma la situazione è tuttora pessima e preoccupante per la viabilità. sullestatali verso la Montagna pistoiese (66 e 12) restano Settesemafori, una frana a valle della strada a San Marcello, almeno tre ponti con new jersey. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Sette semafori sulle strade statali". L’appello del vicesindaco al governo

