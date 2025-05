Serve recuperare l’inflazione

"Per paghe sempre più basse a fronte di un aumento vertiginoso del costo della vita e all'aumento dell'inflazione – dice Roberto Rossini, segretario della Cgil di Pesaro e Urbino - è necessario cambiare quello che è il modello contrattuale, fermo ormai a oltre quindici anni fa, inserendo un meccanismo di recupero automatico dell'inflazione, che consenta di adeguare i salari in modo automatico all'aumento dei prezzi. Questo permetterebbe di rafforzare la contrattazione nazionale, che da sola non può sostenere il potere d'acquisto dei lavoratori, mentre in questo modo sarebbe loro garantito. Tante sono le categorie che si stanno battendo tra grandi difficoltà per rinnovare il contratto nazionale, come ad esempio i metalmeccanici, in sciopero da mesi."

