Serie D semifinali playoff | Fasano con orgoglio ma passa la Nocerina

Fasano - Finisce la stagione 202425 dell’US Città di Fasano, sconfitta al “San Francesco” per 4-2 dalla Nocerina nella semifinale play-off, comunque ben giocata dalla formazione allenata da Graziano Pistoia, in partita sino ai minuti finali. I padroni di casa iniziano al meglio, con due. 🔗Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Serie D, semifinali playoff: Fasano con orgoglio, ma passa la Nocerina

Segui queste discussioni sui social

Matrimonio con Sorpresa, due consuoceri tutti da ridere #1luglio #fasano html Leggi la discussione

Questa è la mia gente: il popolo arcobaleno che chiede pace :pace: per tutti e non privilegi per alcuni, al servizio dell’umanità senza essere servi di partito, innamorati della costituzione e non smaniosi di stravolgerla, oppositori delle… Leggi la discussione

Cosa riportano altre fonti

Playoff Serie C: Francesco Francia e Cmo Ozzano avanzano alle semifinali - Già tre responsi su 4 arrivano dai playoff di serie C (girone G) che hanno preso il via la scorsa settimana, con qualche sorpresa dalle reginette bolognesi che stanno giocando per un posto nella serie B Interregionale: su tutte il 2-0 della Francesco Francia di coach Andrea Mondini, capace di ribaltare il fattore campo contro l’Lg Competition e di ottenere il pass per le semifinali (59-72 e 70-60 i due risultati). 🔗Leggi su sport.quotidiano.net

Colle Volley sconfitto 3-1 a Livorno: rimonta mancata nelle semifinali playoff di serie C - Sfortunato negli esiti il primo atto delle semifinali playoff della serie C di pallavolo, per il Colle Volley. Nell’andata, disputata a Livorno, nonostante la buona prestazione, la squadra valdelsana allenata da Alessandro Calosi è stata sconfitta per 3-1. Ai fini della vittoria non è bastata al team colligiano la netta affermazione nel set di apertura. Purtroppo il secondo, fra amnesie ed errori, ha visto il successo agevole del sestetto locale. 🔗Leggi su sport.quotidiano.net

Grosseto-San Donato Tavarnelle: sfida decisiva per i playoff di Serie D - CALCIO SERIE DSarà tutto tranne che una passeggiata. Il secondo match casalingo consecutivo per il Grosseto si prospetta difficile. Se per battere la Fezzanese domenica scorsa è bastato un 2-0 britannico, domani allo Zecchini arriva il San Donato Tavarnelle dell’ex Bonuccelli. Ex col dente avvelenato, ma anche formazione che lotta per salvarsi in maniera diretta. Le motivazioni quindi faranno la differenza in campo, visto come la formazione di Bonuccelli – sconfitta dal Follonica Gavorrano domenica scorsa - ha un solo punto di vantaggio sulla zona playout, mentre il Grifone, che gravita in ... 🔗Leggi su lanazione.it

Ne parlano su altre fonti

Serie D, semifinali playoff: Fasano con orgoglio, ma passa la Nocerina; Serie D: i risultati di playoff, playout e poule scudetto. Super Siracusa, dall'Acireale rimonta pazza; Scafatese-Sambiase 2-0: canarini in finale playoff; I FINALI DI SERIE D, ECCELLENZA E PROMOZIONE. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

LIVE – Playoff Serie D 2025, Semifinali: dalle 16 segui gli aggiornamenti dai campi - ROMA. Oggi in campo le Semifinali Playoff Serie D 2025, ecco di seguito tutte le gare in campo che prenderanno ... 🔗restodelcalcio.com

Scafatese-Sambiase 2-0: canarini in finale playoff - La Scafatese batte il Sambiase nella semifinale playoff e guadagna l'accesso all'ultimo atto della post-season nel girone I di Serie D. Punteggio di 2-0 al triplice fischio di una ... 🔗msn.com

Playoff Serie D Girone I: Reggina e Scafatese vincono 2 a 0 contro Vibonese e Sambiese. Il 18 maggio la finale - Reggina-Vibonese 2-0. Un anno dopo, ancora amaranto vittoriosi in semifinale playoff. La squadra di Trocini vince senza sorprese, grazie a un gol per tempo, una partita molto nervosa dall’inizio alla ... 🔗ilovepalermocalcio.com