Serie C Play-Off | la Vis raggiunta nel finale è 1-1 col Rimini

In breve da Zazoom:

In un emozionante ottavo di finale dei Play-Off di Serie B, la Vis Pesaro ha visto sfumare la vittoria contro il Rimini, volando in vantaggio grazie a Paganini. Tuttavia, nel rush finale, è arrivato il pareggio di Lombardi, lasciando la qualificazione aperta. Un “Benelli” gremito ha respirato intensità e passione calcistica in questo attesissimo

I biancorossi di Stellone, passati in vantaggio con Paganini, subiscono la rete del pareggio del Rimini nel finale con Lombardi. Qualificazione ancora apertissimaVALLESINA, 11 maggio 2025 – La Vis Pesaro era in campo oggi nell’ottavo di finale nel “Derby” con il Rimini, per proseguire nel percorso Play-Off verso la Serie B.In un “Benelli” da tutto esaurito, la Vis è stata beffata nel finale, dopo esser passata per prima in vantaggio. 1-1 il punteggio al triplice fischio finale.Gara che si sblocca a favore dei pesaresi al 27’ grazie a Paganini.Il centrocampista della Vis Pesaro Luca Paganini, autore della rete del vantaggio biancorosso (foto profilo FB ufficiale Vis Pesaro Calcio)I romagnoli pervengono poi al pareggio al 91’ con a Lombardi che, con l’aiuto della traversa, riesce a battere l’estremo difensore vissino Vukotic. 🔗Leggi su .com

Su questo argomento da altre fonti

Playoff serie C - La diretta di Arezzo-Vis Pesaro 0-0 - PREPARTITA° - le due squadre si affrontano per la 14esima volta nella storia con gli amaranto padroni di casa. Il bilancio conta 8 vittorie amaranto (l'ultima il 10 marzo 2014 per 2-1, gol di Chiosa e Guccione), 4 pareggi (l'ultimo per 0-0 lo scorso 6 gennaio) e un successo biancorosso datato... 🔗Leggi su arezzonotizie.it

Playoff serie C - La diretta di Arezzo-Vis Pesaro 0-0 - PREPARTITA° - le due squadre si affrontano per la 14esima volta nella storia con gli amaranto padroni di casa. Il bilancio conta 8 vittorie amaranto (l'ultima il 10 marzo 2014 per 2-1, gol di Chiosa e Guccione), 4 pareggi (l'ultimo per 0-0 lo scorso 6 gennaio) e un successo biancorosso datato... 🔗Leggi su today.it

Playoff Serie C: Arezzo sfida Vis Pesaro nel secondo turno - AREZZO Archiviato il primo turno playoff, le squadre di serie C ancora in corsa tornano in campo già domani sera per il secondo turno della fase interna a ciascun girone. Anche in questo caso si gioca in gara secca in casa della squadra meglio classificata in campionato. Questi gli accoppiamenti: Albinoleffe-Atalanta U23 e Renate-Giana Erminio per il girone A; Pescara-Pianese e Arezzo-Vis Pesaro per il girone B; Crotone-Juventus Next Gen e Catania-Potenza per il girone C. 🔗Leggi su sport.quotidiano.net

Cosa riportano altre fonti

Serie C Playoff primo turno nazionale: cosa serve alle 10 squadre per passare il turno dopo l'andata dell'11 maggio; Playoff serie C, finale amaro al Benelli: Vis Pesaro raggiunta in extremis dal Rimini; LIVE - Playoff Serie C 2025, Primo Turno Fase Nazionale: dalle 20 segui gli aggiornamenti dai campi; Serie C, i playoff del campionato: il regolamento e il tabellone completo. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Serie C playoff, Atalanta U-23 a valanga, Crotone e Giana ok. Catania, che beffa: il Pescara vede i quarti - Serie C playoff: Atalanta U-23 travolgente, Crotone e Giana Erminio vedono i quarti. Catania beffata nel finale dal Pescara e obbligata alla remuntada mercoledì ... 🔗sport.virgilio.it

Playoff serie C, finale amaro al Benelli: Vis Pesaro raggiunta in extremis dal Rimini - Dopo il gol di Paganini a metà del primo tempo la squadra di mister Stellone viene agguantata da una prodezza di Lombardi. Mercoledì il ritorno in Romagna ... 🔗msn.com

Playoff Serie C: Merola all’86’ la decide, il Pescara supera il Catania 0-1 e si aggiudica la gara d’andata. I risultati finali - Sono terminate le gare di Serie C valevoli per gli ottavi di finale playoff. L’inizio delle gare è stato alle 20.00 con le gare di ritorno che si disputeranno il 14 maggio. I risultati: Atalanta U23-T ... 🔗ilovepalermocalcio.com