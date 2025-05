Serie C la fase nazionale dei playoff LIVE | programma e risultati

Con la chiusura nella giornata di oggi dei gironi B e C, termina la regular season di Serie C. Un campionato che però ha ancora tanto da dire,. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Serie C, sorteggiati i playoff del primo turno della fase nazionale: date, regolamento e dove vederli - E` stato sorteggiato il primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. Le dieci squadre, cinque teste di serie e cinque no, rimaste... 🔗Leggi su calciomercato.com

Serie C, Play-Off: al via la Fase Nazionale, attesa per Catania-Pescara - Tempo di lettura: 2 minutiInizierà questa sera il primo turno (LEGGI QUI) della Fase Nazionale dei Play-Off di Serie C con al via 10 squadre (designazioni arbitrali) che si affronteranno in gare di andata e ritorno (14 maggio). Fari puntati su Catania-Pescara, sicuramente la sfida di maggiore blasone tra due compagini con importanti trascorsi anche nella massima serie. In caso di parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, avranno accesso al Secondo Turno della Fase Play-Off Nazionale di Serie C le squadre che avranno conseguito una migliore differenza reti nelle due partite. 🔗Leggi su anteprima24.it

Serie C, via alla fase nazionale dei playoff: programma e risultati - Con la chiusura nella giornata di oggi dei gironi B e C, termina la regular season di Serie C. Un campionato che però ha ancora tanto da dire,... 🔗Leggi su calciomercato.com

Serie C, la fase nazionale dei playoff LIVE: programma e risultati - Con la chiusura nella giornata di oggi dei gironi B e C, termina la regular season di Serie C. Un campionato che però ha ancora tanto da ... 🔗msn.com

Playoff Serie C, via al primo turno della fase nazionale: stasera cinque sfide d’andata - Parte oggi la fase nazionale dei playoff di Serie C: in programma le gare d’andata del primo turno. Ecco tutte le partite in calendario e la data dei ritorni. 🔗ternananews.it

Risultati playoff Serie C/ Diretta gol live score delle partite, andata 1° turno nazionale (11 maggio 2025) - Risultati playoff Serie C: la corsa alla quarta promozione è arrivata al primo turno della fase nazionale, oggi le cinque partite di andata. 🔗ilsussidiario.net