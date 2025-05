Serie B cambiano le date dei playout | quando si gioca e come funzionano

Playoff Serie B Nazionale: Cambiano le Date per Fabo Herons vs Paffoni Omegna - Era nell’aria, adesso c’è anche l’ufficialità: cambiano le date di gara-1 e gara-2 dei quarti di finale playoff di Serie B Nazionale 2024-2025 fra Fabo Herons Montecatini e Paffoni Omegna, a causa della concomitanza con i playoff di Serie B Interregionale che vedono protagonista il Basketball Club Lucca, anch’esso con il vantaggio del campo al primo turno, proprio come gli Herons. Omegna ha accettato la proposta termale di anticipare il primo capitolo della serie a sabato 10 maggio alle 21 al PalaTagliate e, contestualmente, anche gara-2 è stata anticipata da martedì 13 a lunedì 12 maggio, ... 🔗Leggi su sport.quotidiano.net

Calendario Serie B 2024/2025: date, orari, partite, risultati, classifica - Tutte le informazioni sul torneo cadetto e il programma giornata per giornata: Calendario Serie B 2024/2025 La Serie B 2024/2025 ha preso forma con il sorteggio del calendario del campionato, che è stato effettuato mercoledì 10 luglio nella cornice di Piazza Europa, a La Spezia, a partire dalle ore 19.00. Calendario Serie B 2024/2025: ancora […] 🔗Leggi su calcionews24.com

Serie A 2025/2026, ecco le date di inizio e fine: si comincia il … - Negli ultimi minuti sono emerse le date della prossima stagione: ecco quando comincerà il campionato di Serie A 2025/2026 🔗Leggi su pianetamilan.it

Serie B, cambiano le date dei playout: quando si gioca e come funzionano - La Lega Serie B ha ufficialmente annunciato le nuove date dei playout, rispetto a quanto comunicato qualche settimana fa sono cambiate. Per quello che riguarda gli spareggi salvezza la Sampdoria è ... 🔗genovatoday.it

Serie B, cambiano le date dei play-out. Andata e ritorno a sette giorni di distanza - Era nell’aria già da tempo, ma pare che ormai si stia sempre più andando verso il cambio delle date dei play-out di Serie B. Lo slittamento. 🔗tuttomercatoweb.com

Playoff Serie B Nazionale: Cambiano le Date per Fabo Herons vs Paffoni Omegna - Le date delle gare playoff tra Fabo Herons e Paffoni Omegna sono anticipate. Dettagli su biglietti e prevendita. 🔗lanazione.it