Serie A Zalewski e Asllani stendono il Toro | l' Inter resta in corsa per lo scudetto

Il Napoli dovrà conquistarsi lo scudetto fino in fondo, perché l'Inter, pur con la testa immersa nella finale di Champions League del 31 maggio a Monaco di Baviera, non è intenzionata a fare sconti. E' questo il messaggio che i ragazzi di Simone Inzaghi inviano alla capolista da Torino, dove i nerazzurri, pur senza buona parte dei titolari, piegano 2-0 i padroni di casa, costretti sempre a rincorrere in un match che ha mostrato le differenze tecniche e motivazionali. La magia di Zalewski dopo un quarto d'ora indirizza la gara, il sigillo in avvio ripresa su rigore - il secondo dopo quello con il Verona - di Asllani la chiude virtualmente, nonostante la squadra di Vanoli abbia fatto di tutto per restare a galla fino al 90'. L'esterno polacco e il centrocampista albanese sono i volti di un'Inter che non molla la presa sul campionato ma che al tempo è capace di gestire le forze dei suoi giocatori big. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Serie A, Zalewski e Asllani stendono il Toro: l'Inter resta in corsa per lo scudetto

