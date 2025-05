Serie A Verona-Lecce 1-1 | i salentini restano a rischio

Un punto a testa tra Verona e Lecce, che pareggiano 1-1 nella 36a giornata della Serie A. Un risultato che fa comodo soprattutto all’Hellas, che interrompe una striscia di tre sconfitte di fila e con il pareggio odierno si porta a 33 punti che vale il +5 sulla zona retrocessione a due giornate dalla fine. Punto che serve a poco, invece, al Lecce che si porta a 28 punti ma viene agganciato al quartultimo posto dall’Empoli e ora rischia di essere scavalcato dal Venezia impegnato domani con la Fiorentina. Per i salentini di Giampaolo la salvezza diventa sempre più difficile da raggiungere.Botta e risposta tra salentini e Hellas Succede tutto nel primo tempo: il Lecce sblocca la gara a metà della prima frazione con Krstovic, ben servito da Tete Morente. Per il centravanti dei salentini è l’undicesimo gol in campionato, che ne fa uno dei possibili uomini mercato di questa estate. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Serie A, Verona-Lecce 1-1: i salentini restano a rischio

