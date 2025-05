Serie A Napoli-Genoa 1-1 | i partenopei frenano e sono solo a +1 sull’Inter

Napoli e Genoa hanno dato vita a un emozionante 2-2 nel posticipo della 36/a giornata di Serie A. I gol, firmati da Lukaku, un’autorete di Meret, Raspadori e Vasquez, hanno messo in evidenza il grande equilibrio tra le due squadre. Nonostante il pareggio, i partenopei si mantengono in testa alla classifica con 78 punti, ma l'Inter tallona da vicino, a solo un punto di distanza.

Napoli e Genoa hanno pareggiato 2-2, nel posticipo della 36a giornata di Serie A. I gol di Lukaku al 15?, autorete di Meret al 32?, Raspadori al 64? e Vasquez all'84', con la squadra di Conte che si è fatta raggiungere due volte dal Grifone. I partenopei, a due giornate dalle fine, sono ancora primi , con 78 punti, ma con un solo punto di vantaggio sull'Inter, che nella gara delle 18 ha battuto il Torino 2-0.

