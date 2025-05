Serie A Napoli fermato sul 2-2 dal Genoa l’Inter vince contro il Toro e ora è a -1 dalla vetta

Il Napoli pareggia 2-2 in casa contro il Genoa, un risultato che, sebbene non soddisfacente, consente ai partenopei di mantenere il primato sulla seconda in classifica, l'Inter. Nel pomeriggio, la vittoria dei nerazzurri contro il Torino, grazie ai gol di Zalewski e Asslani, riduce il distacco a un solo punto. La battaglia per la vetta della Serie A si fa sempre più intensa.

Il Napoli si ferma in casa contro il Genoa, ma il punto conquistato le permette di rimanere sopra l'Inter in Serie A. Nel pomeriggio i gol di Zalewski e Asslani decidono la partita tra Torino e i nerazzurri

Juventus, classifiche a confronto: bianconeri a -5 rispetto alla scorsa stagione di Serie A. Il Napoli di Conte a +22! - di Redazione JuventusNews24Juventus, classifiche di Serie A a confronto: i bianconeri sono a -5 rispetto all’ultima Juve di Massimiliano Allegri alla 33esima giornataDopo la 33esima giornata di Serie A, la Juventus si trova con 5 punti in meno in classifica rispetto alla scorsa stagione. I bianconeri, attualmente quinti, stanno facendo peggio della stagione 2023-2024, l’ultima di Massimiliano Allegri alla guida della Juve. 🔗Leggi su juventusnews24.com

ASCOLTI SERIE A 32° GIORNATA: LAZIO-ROMA AL VERTICE, SEGUONO IL NAPOLI E L’INTER - Gli ascolti della trentaduesima giornata della Serie A EniLive con le solite dieci sfide. La partita più vista è il derby Lazio-Roma con 1.261.000 telespettatori. Bene anche Napoli-Empoli a 779.000 e Inter-Cagliari con 677.320 telespettatori.Di seguito il dettaglio delle partite.DataPartitaOrarioTelespettatori11 aprile 2025Udinese-Milan20:46-22:38513.29212 aprile 2025Venezia-Monza15:03-17:00172. 🔗Leggi su bubinoblog

Serie A, la 31ª giornata si chiude con Bologna-Napoli: chiave per l’Inter - Sarà un lunedì di fuoco anche in chiave Inter: la trentunesima giornata di Serie A vede come ultimo posticipo Bologna-Napoli. E non c’è bisogno di spiegare il valore che abbia in ottica classifica, dopo lo spreco di sabato contro il Parma.SERIE A 2024-2025 – 31ª GIORNATABologna-Napoli lunedì 7 aprile ore 20.45 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZNGenoa-Udinese 1-0 77? ZanoliMonza-Como 1-3 5? Dany Mota (M), 16? Ikoné, 39? Diao, 51? VojvodaParma-Inter 2-2 15? Darmian (I), 45? M. 🔗Leggi su inter-news.it

Il Napoli fermato (2-2) dal Genoa. Parma, adesso puoi farcela anche tu. L'Inter torna a -1 - Classifica - Il Napoli sente la pressione e lascia due punti per strada: è solo 2-2 col Genoa, l’Inter accorcia a -1 quando mancano due turni. E il segnale per il Parma è che contro questo Napoli un punto si può f ... 🔗gazzettadiparma.it

Serie A, Napoli-Genoa 2-2: Vasquez gela il Maradona, Conte resta in testa a +1 sull'Inter - La rete del messicano a sei minuti dalla fine accorcia il margine in vetta per gli azzurri a cui non bastano Lukaku e Raspadori ... 🔗msn.com