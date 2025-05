Serie A l' Inter a un punto dal Napoli | volata scudetto infuocata occhi su Parma e Bergamo

L’Inter vince e accorcia sul Napoli, ora a +1. volata tesa, Conte stremato. Decisiva la trasferta di Parma. Ora Atalanta-Roma è la chiave per la corsa Champions con la Juve sul filo 🔗Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Serie A, l'Inter a un punto dal Napoli: volata scudetto infuocata, occhi su Parma e Bergamo

ASCOLTI SERIE A 32° GIORNATA: LAZIO-ROMA AL VERTICE, SEGUONO IL NAPOLI E L’INTER - Gli ascolti della trentaduesima giornata della Serie A EniLive con le solite dieci sfide. La partita più vista è il derby Lazio-Roma con 1.261.000 telespettatori. Bene anche Napoli-Empoli a 779.000 e Inter-Cagliari con 677.320 telespettatori.Di seguito il dettaglio delle partite.DataPartitaOrarioTelespettatori11 aprile 2025Udinese-Milan20:46-22:38513.29212 aprile 2025Venezia-Monza15:03-17:00172. 🔗Leggi su bubinoblog

Serie A, la 31ª giornata si chiude con Bologna-Napoli: chiave per l’Inter - Sarà un lunedì di fuoco anche in chiave Inter: la trentunesima giornata di Serie A vede come ultimo posticipo Bologna-Napoli. E non c’è bisogno di spiegare il valore che abbia in ottica classifica, dopo lo spreco di sabato contro il Parma.SERIE A 2024-2025 – 31ª GIORNATABologna-Napoli lunedì 7 aprile ore 20.45 – diretta TV DAZN 1 (canale 214 Sky/Tivùsat) e streaming DAZNGenoa-Udinese 1-0 77? ZanoliMonza-Como 1-3 5? Dany Mota (M), 16? Ikoné, 39? Diao, 51? VojvodaParma-Inter 2-2 15? Darmian (I), 45? M. 🔗Leggi su inter-news.it

Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: otto squalificati, multa per Maignan e ammende per Napoli e Inter - Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: otto squalificati, multa per Maignan e ammende per Napoli e Inter">Il Giudice Sportivo ha reso noti i provvedimenti disciplinari dopo la 27ª giornata di Serie A. Otto giocatori sono stati squalificati per un turno: Kempf (Como) Pavlovic (Milan) Maignan (Milan) Freuler (Bologna) Mancini (Roma) Mandragora (Fiorentina) Vojvoda (Como) Zaniolo (Fiorentina)A sorprendere maggiormente è la squalifica di Mike Maignan, che non era stato ammonito durante la partita. 🔗Leggi su napolipiu.com

