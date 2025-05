Serie A il Napoli frena in casa con il Genoa | l' Inter torna a -1

Questi fantasmi. Il titolo di una celebre commedia di Eduardo De Filippo fotografa perfettamente quanto accaduto questa sera allo stadio Maradona di Napoli. Nel posticipo della 36a giornata la squadra di Antonio Conte non va oltre il 2-2 contro un Genoa ormai tranquillo e ora conserva un solo punto di vantaggio sull'Inter nella lotta per lo scudetto. A due giornate dalla fine la classifica recita: Napoli 78 punti, Inter 77. Nel prossimo turno i campani saranno di scena in casa di un Parma ancora a caccia di punti salvezza, mentre i nerazzurri di Inzaghi ospiteranno a San Siro una Lazio in piena corsa per un posto in Champions League. Contro un ottimo Genoa messo in campo da Vieira, al Napoli non bastano il 13esimo gol in campionato di Lukaku e il sesto di Raspadori. Un autogol di Meret e un gol di Vasquez regalano al Grifone un punto che vale più per la gloria che per la classifica. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Serie A, il Napoli frena in casa con il Genoa: l'Inter torna a -1

