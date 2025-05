Serie A futsal Sandro Abate piega Benevento 5-4 e consolida l’ottavo posto

🛈 Anteprima news:

BENEVENTO – Una sfida emozionante e ricca di colpi di scena, quella tra Benevento e Sandro Abate Avellino, che si è conclusa con un rocambolesco 5-4 in favore degli ospiti. Disputata sabato sera al PalaTedeschi, la partita, valida per la 29ª giornata del campionato di Serie A di futsal, ha regalato spettacolo e intensità, con entrambe le squadre pronte a darsi battaglia fino all’ultimo secondo.

Benevento – Finisce 5-4 in favore della SandroAbate Avellino il confronto con il Benevento, disputato sabato sera al PalaTedeschi e valido per la 29ª giornata del campionato di Serie A di futsal. Una gara vibrante, combattuta su ritmi elevati e ricca di capovolgimenti di fronte, nella quale la.

