Serie A 36 turno | Napoli-Genoa 2-2

Il Napoli non riesce a mantenere il vantaggio e chiude in pareggio per 2-2 contro il Genoa al 'Maradona', un risultato che complica la corsa verso il titolo. I partenopei restano in testa alla classifica, con un solo punto di vantaggio sull'Inter, impegnata a Torino. La partita è ricca di emozioni, con Politano e Lukaku protagonisti, ma il Genoa trova la forza di rispondere due volte, complicando i piani del Napoli.

22.44 Mezzo passo falso del Napoli, che si fa imporre il 2-2 dal Genoa al 'Maradona'. A 180' dalla fine del campionato,partenopei avanti di un punto sull'Inter passata a Torino. Rossoblù a 39 punti. Politano spaventa il Genoa, Lukaku (imbeccato da McTominay) lo trafigge di destro (15'). Reazione Grifone, ma per Pinamonti è traversa.Pari su capocciata di Ahanor, che Meret manda sul palo e poi in porta di coscia (32'). Nella ripresa, Raspadori illude il Napoli di sinistro (64'), Vasquez lo gela di testa (84'). 🔗Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Calcio, pari tra Lazio e Juventus nel 36° turno di Serie A. Vincono Como ed Empoli - Calato il sipario sui tre incontri del sabato del 36° turno di Serie A di calcio. Fari puntati in particolare sulla sfida dell’Olimpico di Roma tra la Lazio e la Juventus, importante per la qualificazione alla prossima Champions League. Juve in vantaggio al 51? col gol firmato dal francese Randal Kolo Muani e costretta a rimanere in dieci al 60? per il cartellino rosso del transalpino Pierre Kalulu. 🔗Leggi su oasport.it

Serie A, 36° turno: Torino-Inter 0-2 - 20.15 Reduce dal capolavoro col Barça,l'Inter passa in casa Torino (0-2) malgrado il maxi turnover di Inzaghi e aggancia in vetta il Napoli, impegnato col Genoa. Un gran destro a giro di Zalewski porta avanti i nerazzurri al 14'. Darmian vicino al raddoppio (Masina rischia l'autogol).Martinez strepitoso su Che Adams (testa). Il tutto sotto un vero diluvio che fa ritardare l'inizio della ripresa Al 49' rigore Inter (Milinkovic abbatte Taremi,lanciato a rete):Asllani esegue. 🔗Leggi su servizitelevideo.rai.it

La morte di Papa Francesco, rinviate le quattro partite di serie A e il turno di serie B - La morte di Papa Francesco ferma la Serie A. Rinviate le 4 partite in programma per oggi: Torino-Udinese, Cagliari-Fiorentina, Genoa-Lazio e Parma-Juventus, oltre a tre sfide del campionato Primavera (Roma-Udinese, Monza-Sassuolo e Sampdoria-Torino). Questo il comunicato della Lega Serie A: "A seguito della scomparsa del Santo Padre, la Lega Nazionale Professionisti Serie A comunica che le gare previste. 🔗Leggi su feedpress.me

Serie A, Napoli-Genoa 2-1 al 64' successo obbligato per gli azzurri - Nuovo vantaggio del Napoli al 64' con Raspadori Azzurri nuovamente in vantaggio grazie a Raspadori al 64'. Assist di McTominay che serve Raspadori sulla sinistra dell'area: calcio in corsa ed è 2-1 al ... 🔗msn.com

DIRETTA ONLINE - Serie A, Napoli-Genoa: live report, formazioni, statistiche e dettagli - NAPOLI - Napoli-Genoa, 36° turno del campionato di serie A. Ecco report, formazioni, statistiche, precedenti, dettagli, cronaca e curiosità. 🔗napolimagazine.com

Serie A, Napoli-Genoa 2-2: Vasquez gela il Maradona, Conte resta in testa a +1 sull'Inter - La rete del messicano a sei minuti dalla fine accorcia il margine in vetta per gli azzurri a cui non bastano Lukaku e Raspadori ... 🔗msn.com