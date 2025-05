Serbia-Italia oggi Qualificazioni Europei pallamano 2026 | orario programma tv streaming

E’ il momento del tutto per tutto per l’Italia della pallamano. La sfida alla Serbia di oggi vale la qualificazione agli Europei2026.Dopo la sconfitta interna contro la Spagna (29-33), Parisini e compagni volano alla volta di Kraljevo dove saranno ospiti dei balcanici, in una sfida dal peso specifico immenso non solo per la squadra di Bob Hanning ma anche per tutto il movimento pallamanistico nostrano.Vincere o pareggiare per accedere direttamente al torneo continentale del prossimo anno, come seconda forza del Gruppo 4 di qualificazione agli Europei, oppure perdere cercando però di non incassare troppi gol e staccare il pass per la rassegna dell’anno prossimo grazie ai 2 punti effettuati all’andata, con la vittoria 31-30 di Fasano, e a una differenza reti migliore rispetto alle altre terze in competizione per la qualificazione europea (passano solo le migliori 4 terze delle 8 finali). 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Serbia-Italia oggi, Qualificazioni Europei pallamano 2026: orario, programma, tv, streaming

