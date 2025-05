Senza di loro nulla esisterebbe | il video di Meloni per tutte le mamme

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Meloni (@giorgiaMeloni)"Tanti auguri a tutte le mamme, che sono un monumento all’amore, alla dedizione, alla disponibilità e diciamocelo anche all’organizzazione. Riuscire a mettere insieme tutto tra famiglia, vita, lavoro, certi giorni sembra davvero impossibile, però tra mille difficoltà ce la facciamo perché abbiamo testa, cuore e una forza che potrebbe sì sembrare sovrumana". Così, in un video pubblicato sui social, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. "Essere mamma è la sfida più impegnativa, ma anche la più straordinaria che la vita possa regalare. Grazie a tutte le mamme perché Senza di loro, semplicemente, non esisterebbenulla. Buona festa della mamma Italia", ha aggiunto la premier. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - "Senza di loro nulla esisterebbe": il video di Meloni per tutte le mamme

