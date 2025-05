Sentono spari e chiamano la polizia | trovato nulla sul selciato

Agenti del Commissariato Portici - Ercolano sono intervenuti, la scorsa notte, a seguito di una segnalazione di esplosione di colpi d'arma da fuoco in via Cupa Monti a Ercolano.Nel corso di verifiche non hanno rinvenuto nulla sul selciato, né danni a cose. 🔗Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Sentono spari e chiamano la polizia: trovato nulla sul selciato

Segui queste discussioni sui social

?? #EmanueleSeverino - L’Eterno in una Tazza di Caffè: il Filosofo che ha negato la Morte https://www.youtube.com/watch?v=oh7PkQJ4WYU#filosofia #Severino #Nulla #Morte #Occidente #Essere #Eterno #divenire #illusione Leggi la discussione

?? IL NULLA, IL CERVELLO E IO Il paradosso di pensare al niente e trovarci di tutto Pensare al nulla significa riempirloÈ un paradosso assurdoAppena proviamo a concepirlo, gli diamo una forma, un contorno, lo trasformiamo in qualcosaI… Leggi la discussione

Le notizie più recenti da fonti esterne

Fidanzati litigano ed iniziano ad urlare, i vicini chiamano la polizia. Denunciati entrambi: in casa avevano la droga - Nascondevano in casa quasi 200 grammi di hashish, già suddiviso in dosi, insieme a bilancini di precisione, coltelli sporchi di droga e materiale per confezionare le dosi. È quanto scoperto ieri pomeriggio dagli agenti della Polizia di Stato, intervenuti in via Vallemiano dopo aver ricevuto una... 🔗Leggi su anconatoday.it

Papà uccide il figlio di 17 anni e si toglie la vita. I vicini sentono degli spari e danno l'allarme, indagini in corso - BELLUNO - Tragedia a Lamon. Due persone sono state trovate morte in un'abitazione della frazione di Oltra, oggi pomeriggio, 22 aprile. Le vittime sono papà e figlio di... 🔗Leggi su ilgazzettino.it

Agguato a colpi di spari e pugni ai danni di due 24enni a Firenze: indaga la polizia - FIRENZE – Un agguato in piena regola, i cui motivi sono al momento ignoti. Nella notte appena trascorsa, intorno all’1,30 nelle vicinanze di piazza dell’Isolotto a Firenze due cittadini italiani del 2001 di origine maghrebina sono stati aggrediti da un gruppo di persone. Uno dei ragazzi è stato colpito da alcuni colpi d’arma da fuoco e l’altro è stato colpito con un pugno. Il ferito colpito dagli spari non risulta in pericolo di vita ed è stato trasportato all’ospedale fiorentino di Careggi, mentre l’altro soggetto, colpito con un pugno, è stato trasportato all’ospedale Torregalli. 🔗Leggi su corrieretoscano.it

Ne parlano su altre fonti

Sentono spari e chiamano la polizia: trovato nulla sul selciato; Sentono gli spari e chiamano i Carabinieri: era la Polizia provinciale che scacciava le nutrie; Sparatoria alla periferia di Torino: ferito un 50 enne che aveva aggredito la madre; Dilaga la protesta in Usa. Uccisi un agente a Oakland e un ragazzo a Detroit. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Donna sbranata in casa dai suoi due XL Bully, i vicini sentono le urla e chiamano i soccorsi ma la 50enne muore tra le braccia dei soccorritori - La tragedia, infatti, si è consumata a Cornwall Close, un tranquillo quartiere residenziale a est della Capitale britannica: la polizia è stata allertata nel primissimo pomeriggio della giornata ... 🔗msn.com

Dai un’occhiata a quest’altra video-notizia: