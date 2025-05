Seconda giornata di colloqui tra Usa e Cina sui dazi Bessent | Sostanziali progressi

Seconda, ed ultima, giornata di colloqui a Ginevra, fra delegati statunitensi e cinesi sui dazi commerciali. Partecipano, fra gli altri, il segretario al Tesoro statunitense, Scott Bessent, il rappresentante commerciale statunitense, Jamieson Greer, e il vicepremier cinese, He Lifeng. “Abbiamo compiuto Sostanzialiprogressi” ha detto il segretario al Tesoro Bessent aggiungendo che maggiori dettagli si sapranno lunedì. Le divergenze fra Stati Uniti e Cina “non sono così grandi”, ha osservato il rappresentante per il commercio americano Jamieson Greer, descrivendo i colloqui come “molto costruttivi”. Entrambe le parti hanno riconosciuto che è necessaria una riduzione delle tensioni e delle tariffeDopo le discussioni di sabato, il presidente statunitense Donald Trump ha scritto sul suo social Truth “Un ottimo incontro con la Cina, in Svizzera. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Seconda giornata di colloqui tra Usa e Cina sui dazi. Bessent: “Sostanziali progressi”

