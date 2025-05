s è lanciato dal duomo di milano emanuele de maria il napoletano che ha ferito un egiziano trovata morta la singalese

È stato trovato morto intorno alle 13.40 di oggi Emanuele De Maria, il 35enne detenuto a Bollate per omicidio ammesso ai lavori esterni all’hotel Berna di Milano e poi evaso, dove è sospettato di aver accoltellato all’alba di ieri un collega di 50 anni, rimasto gravemente ferito. L’ipotesi – a quanto apprende l’Adnkronos – è che De Maria si sia suicidato, gettandosi dalla terrazza del Duomo. E’ sulla base dei numerosi tatuaggi che aveva sul corpo che gli investigatori della Squadra Mobile, anche se non vi è ancora un riconoscimento ufficiale, ritengono che sia Emanuele De Maria l’uomo trovato esanime sul piazzale del Duomo. De Maria era detenuto per un femminicidio del 2016 commesso a Castel Volturno, in provincia di Caserta.Suicida Emanuele De Maria, trovato il cadavere della singaleseÈ stato intanto rinvenuto poco fa il cadavere di Chamila Wijesuriya, la cinquantenne originaria dello Sri Lanka della quale si erano perse le tracce da venerdì scorso e che lavorava insieme a Emanuele De Maria. 🔗Leggi su Secoloditalia.it

