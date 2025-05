Scott McTominay i genitori visitano l' edicola votiva dedicata al figlio a Spaccanapoli

Ospiti speciali all'edicolavotivadedicata a ScottMcTominay a via San Nicola al Nilo, una delle stradine che collega via Tribunali con Spaccanapoli. Diventato un ?luogo di. 🔗Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Scott McTominay, i genitori visitano l'edicola votiva dedicata al figlio a Spaccanapoli

Segui queste discussioni sui social

From "#Eddie" #Scott, a volunteer from the #UK, was involved in evacuating civilians in #UkraineIn December 2024, #Eddie lost an arm and a leg during one of the missions.An #FPV drone struck the evacuation vehicle, and #Eddie took the br… Leggi la discussione

What Can Treasury Secretary Scott Bessent Win in China Talks?President Trump hailed an agreement with Britain as a breakthrough — but far tougher negotiations, including with China, beckon#Treasury #Secretary #Scott #Bessent #Win #China … Leggi la discussione

Ne parlano su altre fonti

McTominay, bentornato Scott il Braveheart dei giorni nostri - McTominay, bentornato Scott il Braveheart dei giorni nostriScott il rosso, un inglese naturalizzato scozzese, diventato napoletano. È bastata l’influenza di domenica scorsa per ricordarci quanto ormai non possiamo farne a meno. Uno con le guance rosse da ragazzo di paese di montagna degli anni 80 alla Cristian Ghedina, sano, ingenuo, tutto preso dalla scoperta del mondo. Uno a metà tra Alfa Alfa di Simpatiche canaglie e Pippi Calzalunghe, uno che ancora arrossisce con quella faccia da bambino discolo, vivaddio, e chi se ne importa se lo fa perché emozionato per i sessantamila del Maradona o ... 🔗Leggi su ilnapolista.it

Gazzetta dello Sport: “Scott McTominay, devastante in Serie A: più di Zielinski e vicino al primo Hamsik” - Gazzetta dello Sport: “Scott McTominay, devastante in Serie A: più di Zielinski e vicino al primo Hamsik”">Un impatto devastante. È questo, in sintesi, il bilancio dei primi mesi italiani di Scott McTominay, autentico motore del centrocampo del Napoli. Come raccontato dalla Gazzetta dello Sport in un approfondimento a firma di Vincenzo D’Angelo, il centrocampista scozzese ha già raggiunto quota 8 gol in campionato, superando la sua miglior stagione in Premier League con il Manchester United. 🔗Leggi su napolipiu.com

Scott McTominay è il Calciatore del mese AIC di aprile - Da quando l’Associazione italiana calciatori ha istituito il premio di calciatore del mese di Serie A e di Serie B in collaborazione con Ultimo Uomo, raramente è stato così facile assegnarlo. Il calcio è uno sport in cui ci si può mettere in mostra in molti modi: segnando gol, impedendo agli altri di farlo, partecipando in maniera eccellente alla fase creativa, anche facendo poche cose ma importantissime e per questo non è mai facile scegliere cosa e chi premiare. 🔗Leggi su ultimouomo.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Scott McTominay, i genitori visitano l'edicola votiva dedicata al figlio a Spaccanapoli - Ospiti speciali all'edicola votiva dedicata a Scott McTominay a via San Nicola al Nilo, una delle stradine che collega via Tribunali con ... 🔗msn.com

Tutti pazzi per Scott, «Cocco di mamma» antidivo e bomber - Faccia pulita, sorriso sempre stampato, aura da bravo ragazzo. Scott McTominay è il classico fidanzato modello che ogni papà vorrebbe per la propria figlia. Fino a quando non scende ... 🔗ilmattino.it

Scott McTominay, chi è l'eroe di Napoli: «Vincere lo scudetto qui sarebbe il mondo» - McTominay, 28 anni, scozzese ha segnato finora 11 gol. Arrivato dal Manchester United in estate per 30 milioni è l'acquisto più importante della serie A. La vita a Napoli, gli allenamenti con Conte e ... 🔗msn.com