Scontro India-Pakistan Trump | stop alle armi Ma la tensione resta alta

Il presidente americano, Donald Trump , si prepara al tour nella regione del Golfo, dove incontrerà non solo il principe ereditario dell'Arabia Saudita, Mohammad Bin Salman, ma anche i capi di Stato di Qatar ed Emirati Arabi Uniti. Un tour che è già leggenda, se non altro per le notizie, smentite, che stanno circolando alla sua vigilia. La prima, epocale, è che il tycoon sarebbe pronto a riconoscere la Palestina. Un annuncio che, secondo l'indiscrezione, sarebbe dovuto arrivare proprio durante la visita nel Golfo. Ma l'ambasciatore americano a Gerusalemme ha smentito categoricamente. La seconda, è che Trump sarebbe pronto a ribattezzare il Golfo Persico, Golfo d'Arabia. Una mossa che farebbe infuriare l'Iran.Di certo, il numero uno della Casa Bianca è in piena attività diplomatica e se da una parte con la Russia e l'Ucraina non ha raggiunto ancora risultati apprezzabili, dall'altra si è intestato il merito della tregua (oltremodo fragile) fra India e Pakistan , che da qualche giorno hanno ripreso, dopo anni, scontri armati, i più violenti dal 1999.

Dietrofront di Trump, stop ai dazi per tre mesi. Ma per la Cina salgono al 125% - Donald Trump ha annunciato in serata la sospensione per 90 giorni dei dazi reciproci contro alcuni Paesi, esclusa la Cina, sulla quale anzi Washington ha alzato ulteriormente le tariffe. L'inquilino della Casa Bianca ha sospeso l'applicazione delle tariffe reciproche solo per i Paesi che non hanno risposto con ulteriori contro-dazi."Al contrario (della Cina, ndr) – scrive Trump su Truth – considerando il fatto che più di 75 Paesi hanno contattato i rappresentanti degli Stati Uniti — inclusi i Dipartimenti del Commercio, del Tesoro e l'Ufficio del Rappresentante per il Commercio (Ustr) — per ...