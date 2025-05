© Avellinotoday.it - Scola e Fellini, registi con la matita: il disegno come origine del cinema

Nel giorno in cui Ettore Scola avrebbe compiuto gli anni – era nato a Trevico il 10 maggio 1931 – il giovane regista Giuseppe Rossi, originario di Guardia dei Lombardi (AV), ha incontrato il pubblico presso Palazzo Scola per un evento dedicato alla dimensione visiva e immaginativa del cinema . 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

