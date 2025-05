Sciopero delle Università il 12 maggio corsi a rischio in tutta Italia | chi protesta e perché

Lunedì 12 maggio è previsto uno Sciopero nazionale delleUniversità: a rischio lezioni e corsi in tuttaItalia. protestano assegnisti, ricercatori e personale a tempo determinato contro il precariato, i tagli al fondo universitario e il definanziamento degli atenei. Lo Sciopero è proclamato dalla FLC CGIL. 🔗Leggi su Fanpage.it

