Scintille alla Kings League | Fedez contro Blur volano parole grosse e minacce di pizza in faccia

Caos e tensione alle stelle durante i quarti di finale della Kings League Italy, dove i Boomers di Fedez hanno strappato una vittoria al cardiopalma contro gli Stallions capitanati dallo streamer Blur . Ma a fare notizia non è stato solo il 5-4 sul campo, bensì lo s contro infuocato tra i due protagonisti, che ha rischiato di trasformarsi in una vera rissa.Tutto è esploso durante la partita, quando Fedez , visibilmente infuriato, si è scagliato contro Blur , accusandolo di aver superato ogni limite con insulti pesanti e provocazioni. A quanto pare, lo streamer romano, noto per il suo stile irriverente, avrebbe augurato “morte e tumore” a chiunque, inclusi i giocatori e lo staff dei Boomers, durante la sua diretta Twitch. parole che hanno colpito duro, soprattutto Fedez , che nel 2022 ha affrontato una battaglia contro un tumore neuroendocrino al pancreas, un’esperienza che lo ha segnato profondamente. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

Bonucci nella squadra di Moggi e Fedez: l’ex Juve giocherà nella Kings League - La Kings League miete un’altra vittima illustre. A giocare nel sedicente torneo di calcio a 7 in cui i i veri protagonisti sono i vari YouTuber e influencer coinvolti, ci sarà anche Leonardo Bonucci. L’ex calciatore della Juventus e della Nazionale italiana è stato infatti annunciato come nuovo membro dei Boomers, la squadra gestita dal presidente Fedez e dal suo vice Luciano Moggi.Il campione d’Europa 2021 tornerà dunque in campo, dopo aver dato l’addio al calcio (quello vero) con la maglia del Fenerbahce nel maggio dello scorso anno, per giocare i quarti di finale dei playoff di Kings ... 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it