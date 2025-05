Scena assurda al Giro d’Italia! Una capra fuori controllo carica un corridore e cerca di abbatterlo!

La terza tappa del Girod’Italia è stata animata da una Scenaassurda: quando mancavano 120 km al traguardo di Valona, una capra ha abbandonato il suo gregge che pascolava in un prato sulla sinistra della strada, proprio mentre il gruppo stavo percorrendo quel tratto. L’ingresso dell’animale in carreggiata ha naturalmente scosso il plotone, che stava transitando ad alta velocità.La piccola capra si è pericolosamente avvicinata al neozelandese Dion Smith, il quale ha rallentato per cercare di evitare l’animale. Fortunatamente l’alfiere della Intermarché-Wanty è riuscito a schivarla, proprio mentre la capra stava saltando e rischiava di andargli addosso. Non c’è stato l’impatto, la capretta ha completato il proprio attraversamento e Smith è riuscito a continuare a pedalare.La tappa si è poi sviluppata regolarmente, la Lidl Trek ha tenuto un ritmo elevato per lanciare il proprio capitano Mads Pedersen, che si è imposto in volata sul traguardo di Valona e ha riconquistato la maglia rosa. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Scena assurda al Giro d’Italia! Una capra fuori controllo carica un corridore e cerca di abbatterlo!

