Scarlett Johansson come Zora Bennett in Jurassic World – La rinascita e la missione salvavita

Nel nuovo capitolo del franchise, Jurassic World – La rinascita, Scarlett Johansson debutta nel ruolo di Zora Bennett, portando sullo schermo un personaggio affascinante che incarna il calore e l'umorismo tipici delle forze armate. Con questa scelta audace, il film promette di esplorare nuove dinamiche e relazioni, arricchendo ulteriormente l'universo giurassico con una presenza carismatica e indimenticabile.

Jurassic World 4, ecco perché Scarlett Johansson si è rifiutata di farsi Instagram per pubblicizzare il film - Tra le poche star di Hollywood a non possedere un account su Instagram, l'attrice avrebbe rifiutato la richiesta della Universal Scarlett Johansson è una delle pochissime star di Hollywood a non avere un'impronta sui social media su piattaforme importanti come X e Instagram, e non sembra che le cose cambieranno tanto presto. Parlando con la rivista InStyle, la candidata all'Oscar ha rivelato che lo studio di Jurassic World - La Rinascita le ha chiesto di recente se volesse o meno iscriversi a Instagram per aiutare a promuovere il blockbuster estivo, incontrando un suo netto rifiuto. 🔗Leggi su movieplayer.it

Non per maleducazione, ma solo per rivendicare il diritto di dividere la vita pubblica da quella privata: perché Scarlett Johansson dice no ai selfie con i fan - Siamo tutti avvisati: non dobbiamo mai chiedere a Scarlett Johansson di farsi un selfie con noi nel suo tempo libero. La risposta potrebbe proprio non piacerci. L’attrice ha spiegato perché non dice mai di sì a richieste come questa. A meno che non siano per un incontro professionale. Per il resto, è un punto fermo del suo modo di vivere la celebrità. 🔗Leggi su amica.it

Scarlett Johansson e Miles Teller nel cast del nuovo film di James Gray - Anne Hathaway e Jeremy Strong saranno sostituiti da Scarlett Johansson e Miles Teller nel cast di Paper Tiger, diretto dal regista James Gray. Scarlett Johansson affiancherà Miles Teller e Adam Driver nel cast del film Paper Tiger, il nuovo progetto che verrà diretto da James Gray. Le riprese inizieranno a giugno nel New Jersey e tra gli interpreti ci sono stati dei cambiamenti dopo la rinuncia al progetto di Anne Hathaway e Jeremy Strong. 🔗Leggi su movieplayer.it

Scarlett Johansson protagonista in Jurassic World – La rinascita: il suo personaggio Zora Bennett - Scarlett Johansson torna nel ruolo di Zora Bennett in "Jurassic World - La rinascita", diretto da Gareth Edwards, affiancata da un cast stellare e con la supervisione di Steven Spielberg. 🔗ecodelcinema.com

Jurassic World - La rinascita: Scarlett Johansson aveva un'unica richiesta per il suo ruolo - Scarlett Johansson interpreta Zora Bennett nel prossimo capitolo di Jurassic World, intitolato Jurassic World - La rinascita. La star è alla guida del nuovo cast del franchise. Johansson era disposta ... 🔗msn.com

Jurassic World – La rinascita: La sorprendente richiesta di Scarlett Johansson per il suo ruolo da protagonista - Se sei un appassionato del franchise di Jurassic Park, preparati a un nuovo capitolo che promette di sorprendere! Scarlett Johansson, una delle attrici più talentuose e versatili di Hollywood, è pront ... 🔗informazione.it