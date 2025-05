Scandone Avellino vittoriosa ad Angri gara 1 dei play off è biancoverde

La ScandoneAvellino espugna il Pala Galvani di Angri con il punteggio di 54–61 e si regala gara 1 dei play off dei quarti di finale per la promozione in Serie B nazionale.Prova di maturità per gli uomini di coach Sanfilippo, che hanno approcciato molto bene la gara, controllata dal primo fino. 🔗Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Scandone Avellino vittoriosa ad Angri, gara 1 dei play off è biancoverde

