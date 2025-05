‘Savignano Insieme’ nella federazione dei civici

È nata a Forlì, Emilia-Romagna Civica, la federazione di liste Civiche del territorio emiliano-romagnolo, alla quale aderisce la lista ‘SavignanoInsieme’. Dice Sefora Fabbri, presidente del Consiglio Comunale di Savignano sul Rubicone e parte della lista civica ‘SavignanoInsieme’: "Siamo entusiasti di aver partecipato come Savignano Insieme alla costruzione di Emilia-Romagna Civica, un’esperienza che da oggi prende il via per rafforzare ancora di più quella rete di liste civiche che si sono mosse durante la campagna elettorale delle regionali. Con me ci sono anche Alessio Tomei assessore di Savignano ai servizi sociali, sport e welfare, Andrea Guiduzzi consigliere comunale di Savignano Insieme e Gianmichele Napo nostro consigliere del quartiere Cesare. A Savignano abbiamo strutturato la lista civica attorno ad alcuni temi cardini della nostra città che come cittadini volevamo sottolineare: le proposte per le politiche giovanili, l’attenzione ai servizi di assistenza per famiglie e anziani, l’agricoltura e tanti altri ancora". 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ‘Savignano Insieme’ nella federazione dei civici

Potrebbe interessarti su Zazoom: Stefano De Martino e Gilda Ambrosio di nuovo insieme? Gli indizi sul presunto ritorno di fiamma - Stefano De Martino e Gilda Ambrosio tornano al centro del gossip dopo essere stati avvistati insieme in Costiera Amalfitana. I due, legati in passato da una relazione, sono stati fotografati dal settimanale Chi mentre si rilassavano in barca con un gruppo di amici.

Se ne parla anche su altri siti

Bmw Italia e Federazione Italiana Tennis e Padel insieme per gli Internazionali BNL d’Italia - BMW Italia e la Federazione Italiana Tennis e Padel hanno dato il via al “Road to Internazionali BNL d’Italia 2025” con una serata di gala presso il BMW Roma Urban Store di via Barberini, dove, sono stati esposti i trofei destinati ai vincitori del torneo maschile e femminile. La serata ha visto la partecipazione del Presidente di BMW Italia, Massimiliano Di Silvestre, e del Direttore degli Internazionali BNL d’Italia, Paolo Lorenzi, confermando il valore di una partnership che va oltre la semplice sponsorizzazione. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

Alex Vinatzer senza peli sulla lingua: “Servono dei cambiamenti, anche in Federazione. Lavoriamo per vincere insieme” - Niente punti per Alex Vinatzer nello slalom speciale di Sun Valley, che ha chiuso la stagione 2024-2025 della Coppa del Mondo di sci alpino maschile: l’azzurro ha chiuso 17° nella gara in Idaho (USA), valida per le Finali, dove solo i primi 15 ne hanno guadagnati per la classifica.La gara odierna è stata vinta dal norvegese Timon Haugan, primo in 1’43?61, davanti al transalpino Clement Noel, battuto per soli 0?03, ed all’austriaco Fabio Gstrein, terzo a 0?37. 🔗Leggi su oasport.it

Chiara Ferragni, nuovamente insieme a Tronchetti Provera: i limiti imposti dalla famiglia di lui - Come mostrato nell’ultimo numero del settimanale Chi, è tornato il sereno tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera. Sembrerebbe, quindi, che sia rientrata la crisi di cui si è vociferato in questi ultimi giorni. Sebbene i due si mostrino insieme e sereni, dietro questo ritorno di fiamma ci sarebbero delle condizioni imposte dalla famiglia di […]L'articolo Chiara Ferragni, nuovamente insieme a Tronchetti Provera: i limiti imposti dalla famiglia di lui proviene da DailyNews24. 🔗Leggi su dailynews24.it

Potrebbe piacerti anche questo video: