Saudade do Brasil alla rassegna arriva il Pan-Am Latin Project

Nuovo appuntamento con la rassegna ‘ Saudade do Brasil ’ stasera (ore 21.15) al Teatro Giacconi di Chiaravalle, dove si esibirà il Pan-Am Latin Project . La formazione composta da Cesare Vincenti (tromba e flicorno), Jacopo Bazzarri (vibrafono), Ludovico Carmenati (contrabbasso), Roberto Bisello (batteria) e Amedeo Griffoni (percussioni) presenterà il nuovo cd ‘Mi Barrio’, omaggio appassionato alla musica nata negli USA dagli anni ’40 d alla fusione tra ritmi e melodie dell’America Latin a e le armonie e l’improvvisazione jazz. Il repertorio spazierà dagli standard afrocubani, Brasil iani, argentini e caraibici a composizioni originali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

