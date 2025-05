Sarebbe utile più flessibilità

Lavorare e studiare insieme è davvero difficile e l’Università non aiuta a farlo. Per seguire le lezioni, ci offrono le registrazioni, ma è molto diverso rispetto a seguire dal vivo i professori. Coniugare la vita da lavoratore e da studente è una vera sfida. Non è impossibile, ma richiede un grande impegno. Sarebbeutile una diversa organizzazione, magari più flessibile, che permetta a chi lavora di conciliare meglio gli impegni. Ad esempio, con più appelli per gli esami. In altre università, come quella di Bologna, è possibile scegliere quando sostenere gli esami, cosa che Sarebbe molto utile per chi, come me, lavora. Un appello a marzo Sarebbe una grande opportunità per riuscire a organizzarmi meglio. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Sarebbe utile più flessibilità"

